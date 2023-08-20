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Krt Tv Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in Annesi Safiye Berber, Yaşamını Yitirdi

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Ağustos 21, 2023 01:12
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Son Güncelleme: 21.08.2023 00:09

KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, Ankara’da yaşamını yitirdi.

KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, Ankara’da yaşamını yitirdi.

KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, bugün 76 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi. Safiye Berber, 21 Ağustos Pazartesi günü, Ankara Kazan’da, öğlen namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ANKA ailesi adına ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Ali Berber ve ailesine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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