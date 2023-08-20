Krt Tv Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in Annesi Safiye Berber, Yaşamını Yitirdi

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:09
KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, Ankara’da yaşamını yitirdi.
KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, Ankara’da yaşamını yitirdi.
KRT TV Sorumlu Müdürü ve İzleyici Temsilcisi Ali Berber’in annesi Safiye Berber, bugün 76 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi. Safiye Berber, 21 Ağustos Pazartesi günü, Ankara Kazan’da, öğlen namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
ANKA ailesi adına ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Ali Berber ve ailesine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA11 saat önce
DÜNYA13 saat önce
DÜNYA16 saat önce
DÜNYA17 saat önce
DÜNYA17 saat önce
DÜNYA20 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.