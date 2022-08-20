Kullanıcıların yüzde 85’i Android platformunda gizlilikleri konusunda endişeli

Kaspersky açıklamasına göre, Calyx Enstitüsü tarafından 2021’de gerçekleştirilen Dijital Gizlilik ve Güvenlik Anketi’ne göre, katılımcıların yüzde 80’i geçen yıl dijital gizlilik konusunda endişeliyken, yüzde 59’u geçen yıla kıyasla verilerinin nasıl ele alındığının daha çok farkında olduklarını kaydetti. Kullanıcıların yüzde 85’i Android’de gizlilik ayarlarının nasıl kullanılacağını öğrenmekle ilgileniyor. Uygulamalar konusunda ise bu yılki isteklerin yüzde 22’si Google hizmetleri güvenlik yönergeleriyle ilgili.

Endişeleri gidermeye yardımcı olmak üzere kullanıcılar, Kaspersky Privacy Checker hizmetlerle çevrimiçi olarak sundukları kişisel veri miktarını sınırlayabiliyor. Kaspersky’nin araştırma bulguları, Ocak-Temmuz 2022 arasında Kaspersky Privacy Checker web sitesine yapılan ziyaretlerle ilgili anonim verilere dayanarak elde edildi. Araştırmada kullanıcıların en çok hangi hizmetler ve platformlar için güvenlik ayarlarını ve talimatlarını talep ettiği değerlendirmeye alındı.

Bu veriler, diğer işletim sistemlerine kıyasla Android platformundaki hizmetlere dair gizlilik yönergeleri için çok daha fazla talep olduğunu gösteriyor. Araştırmada Windows ve iOS yüzde 6 ile aynı sonucu alırken, en düşük istek sayısı yüzde 3 ile MacOS için kaydedildi.

Privacy Checker web sitesinde en çok görüntülenen sayfalara ilişkin rakamlar da Android’e dair isteklerdeki popülerliği doğruluyor. En çok görüntülenen sayfaların tümü, bu işletim sisteminde çalıştırılan hizmetler veya uygulamalara dair talimatlarla ilgiliydi.

Kullanıcılar, farklı işletim sistemlerinde genel olarak hizmet ayarları için yüzde 22 Google hizmetleri, yüzde 14 WhatsApp, yüzde ile işletim sistemleri gizlilik kuralları ve yüzde ile Chrome yönergeleriyle ilgilendi. Instagram yüzde 11 ile istek sayısı açısından bu yıl Facebook’tan daha iyi performans göstererek ilk beşte yer aldı. Facebook’un payı ise yüzde 10 oldu.

Privacy Checker platformunda kullanıcılar, farklı uygulamalara veya hizmetlere uyarlayabilecekleri sıkı, orta ve gevşek olmak üzere üç farklı güvenlik ayarı düzeyi arasından seçim yapabiliyor. Bu yıl tüm hizmetler için taleplerdeki en büyük pay orta seviye talimatlarla ilgiliydi. Bunun tek istisnası, kullanıcıların katı gizlilik kurallarıyla daha fazla ilgilendikleri Safari tarayıcısıydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Sosyal Medya Başkanı Sergey Malenkovich, gizlilik denetleyicisinden gelen ziyaretçi istatistikleri, çevrimiçi gizlilik ve güvenliğin hangi yönlerinin kullanıcıların en çok dikkatini çektiğini gösterdiğini belirterek “Bu yıl Instagram, hem Facebook’u hem de TikTok’u geride bıraktı. Bu, TikTok’un toplumdan ve yetkililerden aldığı inceleme miktarı göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcı. Bunun bu yıl içinde yapılan hizmet koşulları güncellemeleri eşliğinde kişisel verilerinin ne olursa olsun güvende olduğundan emin olmak isteyen kullanıcılarla ilgili olabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaspersky, ayrıca kullanıcıların kişisel bilgilerini tüm platformlarda korumalarına yardımcı olmak için güvenlik çözümlerinde genellikle internet takibini önlemeye yardımcı olacak tarama özelliğinin kullanılması, mobil uygulamalar ve tarayıcı uzantıları için istenen izinlerin incelenmesi, pasaport görüntüsü veya parola listesi gibi şifreli bir arşivde tutulması gerektiği, yazılımın güncellenmiş sürümlerinin yüklenmesi, adres, kişisel telefon, e-posta gibi özel verilerin yayınlanmaması gibi önerilerde bulundu.