Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanı ve Gençlik Spor Bakanı ile Görüştü

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:25
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Ziyaret hakkında yapılan açıklamada, Ali Koç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk’ün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamlarında ziyaret ettikleri belirtildi.
Kaynak: AA
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