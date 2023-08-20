Küresel ticarette tehlike çanları çalıyor! Kuraklık Panama Kanalı’nı vurdu, gemiler körfeze demir attı

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Dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından olan Panama Kanalı’nda, kuraklık nedeniyle tehlike çanları çalıyor. Birçok geminin kanal girişinde demirli bir şekilde beklemesi, küresel ticarette durgunluk endişesini beraberinde getirdi.
KURAKLIK, KANALIN İŞLEYİŞİNİ BOZDU
Deniz seviyesinden 28 metre yukarıda olan, sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemilerin kanal içinde yavaş yavaş yükseltilmesi ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilmesi şeklinde çalışan kanal, kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.
KANAL GİRİŞİNE DEMİR ATTILAR
Bir yolcu uçağından çekilen videoda, kuraklık nedeniyle kanala giremeyen çok sayıda geminin kanal girişinde demir attığı görüldü.
KÜRESEL TİCARETTE DURGUNLUK ENDİŞESİ
Yaşanan kuraklığın küresel ticarete etki edeceği endişesi yayılırken, emtia fiyatlarının artışa geçeceği iddia ediliyor.
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