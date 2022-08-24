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KURS ÖĞRENCİLERİNDEN SEZON SONU SERGİSİ

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Ağustos 24, 2022 05:49
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Çumra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi İşbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği kaynaklarıyla finanse edilen, Pikolo Derneği’nin uygulama ortağı olduğu; İçeriçumra Mithat Paşa ve Karkın Atatürk İlkokulunda hayata geçen “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi” sezon sonu sergisine katıldı.
Mehmet Altunyaldız yapmış olduğu konuşmada, bu tür projelerin ülkenin eğitimi ve geleceği açısından çok önemli olduğuna değinerek, eğitim süreçleri sürekli kesintiye uğrayan bu öğrencilerin eğitimlerini burada yürütülen proje ile tamamladığını belirtti. A.ARAN
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