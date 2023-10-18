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Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Barış, İşbirliği ve Kalkınma

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Ekim 18, 2023 17:55
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Havadan çekilen fotoğrafta, Tayland’ın Chaiyaphum eyaletinde Çin’in ürettiği Goldwind rüzgar türbinleri görülüyor, 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Eski Tayland Başbakan Yardımcısı Phinij Jarusombat, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni “ileri görüşlü, dünya standartlarında bir girişim” olarak nitelemişti. Jarusombat, “İnisiyatif dünyaya barış, işbirliği, kalkınma ve paylaşım getiriyor. İhtilaf ve çatışmaları azaltarak insanların kültür, ticaret ve seyahat alanlarında etkileşim ve işbirliği arayışına yönelmesini sağlıyor” demişti.

Latin Amerika’da Kuşak ve Yol işbirliğine ilişkin ilk sistematik çalışmanın yazarı olan Panamalı ekonomist Eddie Tapiero ise, “İnisiyatif; barışı savunan, diyalog ve işbirliği yoluyla ortak kalkınma arayışını vurgulayan eski İpek Yolu’nun ruhunu ve özünü miras aldı” ifadesi kullanmıştı.

Tapiero, “Arkadaşlarım bir keresinde bana, ‘Niçin bu konu üzerinde çalışıyorsun?’ diye sormuşlardı. Ben de ‘Daha iyi bir dünya için’ yanıtını verdim” demişti.
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