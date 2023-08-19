Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Kütahya’da İHH tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü

Kütahya’da İHH tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü

ABONE OL
Ağustos 19, 2023 20:24
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen “Çocuk Şenliği” etkinliği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çocuklar, Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte alana kurulan şişme oyun parkında palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp, yüz boyama ve çeşitli yarışmalarla eğlenirken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ta çocukların oyun keyfine ortak oldu.

İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, “Çocuk Şenliğimizin bu yıl 10. gerçekleştiriyoruz. Bu pikniğe gerçekleştirmemizin sebebi, Kütahya’da desteklemeye devam ettiğimiz yetim çocuklar ile, sevgi evlerinden gelen çocuklarımızla birlikte onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştığımız bir etkinliğimiz. Onlar için oyun parkı kurduk, köfte, ayran, patlamış mısır ve elma şekeri gibi ikramlarımız oldu. Onlar, abi ve ablaları ile birlikte oyunlar oynayıp neşeli anlar geçirdiler” dedi.

Çocuklara oyuncaklar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. – KÜTAHYA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.