Kütahya’da Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce son 1 hafta içerisinde narkotik suçlardan yakalanan 4 şahıstan 3’ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kütahya sınırları içerisinde meydana gelen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma olayları ile ilgili olarak, 3 olayda yakalanan 4 şahıstan 3 şahıs tutuklandı. Suç unsuru olarak, bin 36,03 gram metamfetamin ve 300,96 gram kokain ele geçirildi. 17 olayda yakalanan 21 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 15,27 gram metamfetamin,1,7 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza ve 4 adet payp ele geçirildi. Ayrıca Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki kanun çerçevesinde 1 olayda yakalanan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

14-20 ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan 3 Narkorehber faaliyetinde 7 bin 550 kişi bilgilendirildi. – KÜTAHYA