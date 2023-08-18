Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:29
Kuzey Ege denizinde bu akşam kısa süreli fırtına bekleniyor.
Kuzey Ege denizinde bu akşam kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege denizinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
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