Kuzey Kıbrıs’a ilişkin harcamalarda taksitlendirme süresi 3 ay olarak uygulanacak

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Son Güncelleme: 25.08.2023 16:48
BDDK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını duyurdu. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme muafiyeti olduğu belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 3 ay olarak uygulanacağını açıkladı.
BDDK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, 31 Temmuz tarihinde alınan hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına yönelik karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin muaf tutulacağı belirtilerek, harcamaların 3 taksite bölünebileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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