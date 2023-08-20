Levent Yüksel, Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdi

Şarkıcı Levent Yüksel, Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu.
Poll Production organizasyonunda düzenlenen konserde ünlü sanatçı, “Beni Bırakın”, “Dedikodu”, “İstanbul”, “Ya Sonra”, “Ayrılmam”, Medcezir”, “Kadınım” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere ilgi gösteren seyirciler, pek çok şarkıda sanatçıya eşlik etti.
Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin ardından Yüksel, hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.
Levent Yüksel eylül ve ekim aylarında İzmir, Bursa, İstanbul ve Ankara’da konserler verecek.
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