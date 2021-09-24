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Lübnanlı Ses ve Sinema Sanatçısı Jahida Wehbe Konser İçin Konya’ya Geldi

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Hazreti Mevlana’nın 814’üncü doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalinde konser vermek üzere Konya’ya gelen Lübnanlı ses sinema sanatçısı Jahida Wehbe Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Lübnanlı Ses ve Sinema Sanatçısı Jahida Wehbe Konser İçin Konya’ya Geldi
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