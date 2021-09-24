Hazreti Mevlana’nın 814’üncü doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivalinde konser vermek üzere Konya’ya gelen Lübnanlı ses sinema sanatçısı Jahida Wehbe Mevlana Müzesini ziyaret etti.
GÜNDEM24 Eylül 2021
GÜNDEM24 Eylül 2021
GÜNDEM24 Eylül 2021
GÜNDEM24 Eylül 2021
GÜNDEM24 Eylül 2021
GÜNDEM24 Eylül 2021
SPOR24 Eylül 2021
Lübnanlı Ses ve Sinema Sanatçısı Jahida Wehbe Konser İçin Konya’ya Geldi
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