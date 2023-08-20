Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, Pendikspor’la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.
MAÇ 1-1 OLUNCA ÇILDIRDILAR
Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor’un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından “Yönetim İstifa” şeklinde tezahüratlarda bulundu.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.
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