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Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var

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Ağustos 21, 2023 01:09
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Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, Pendikspor’la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.

MAÇ 1-1 OLUNCA ÇILDIRDILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor’un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından “Yönetim İstifa” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.
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