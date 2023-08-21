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Macaristan Milli Günü, Budapeşte’de Coşkuyla Kutlandı

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Ağustos 21, 2023 12:02
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Son Güncelleme: 21.08.2023 15:05

BUDAPEŞTE, 21 Ağustos (Xinhua) — Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin merkezinde, Macaristan Milli Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ışık ve havai fişek gösterilerini izleyen insanlar, 20 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 21 Ağustos (Xinhua) — Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin merkezinde, Macaristan Milli Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ışık ve havai fişek gösterilerini izleyen insanlar, 20 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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