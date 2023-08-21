Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda rekorlar kırıldı

Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü günü sona erdi

Budapeşte’de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar sırıkla atlama, 400 metre engelli elemeleri, 400 metre yarı finali, 100 metre finali ile erkekler 400 metre engelli yarı finali, üç adım atlama, disk atma ve 110 metre engelli finalleri yapıldı.

Kadınlar 100 metrede ABD’li Sha’Carri Richardson, 10.65’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Aynı disiplinde Jamaikalı atletlerden Shericka Jackson 10.72’lik derecesiyle gümüş, son dünya şampiyonu Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.77’lik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkekler disk atmada şampiyona rekoru kırıldı

Erkekler disk atmada son olimpiyat şampiyonu İsveçli Daniel Stahl, 71.46’lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Son dünya şampiyonu Sloven Kristjan Ceh ise 70.02’lik derecesiyle ikinci, Litvanyalı Mykolas Alekna 68.85’le üçüncü oldu.

Erkekler üç adım atlama finalinde yarışan Burkina Fasolu atlet Hugues Fabrice Zango, 17.64’lük derecesiyle altın madalya kazandı. Zango, geçen yıl da gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

Aynı disiplinde Kübalı atletlerden Lazaro Martinez 17.41’lik derecesiyle gümüş, Cristian Napoles 17.40’lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

ABD’li Holloway, 110 metre engellide üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Erkekler 110 metre engellide ABD’li Grant Holloway 12.96’lık derecesiyle şampiyon oldu. Holloway, 2019 Doha ve 2022 ABD’de altın madalya kazanmıştı.

Aynı disiplinde Jamaikalı Hansle Parchment 13.09’la ikinci, ABD’li 13.09’la Daniel Roberts üçüncü oldu.