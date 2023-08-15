Malatya Hekimhan’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 15.08.2023 05:49

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Ballıkaya Mahallesi’nde bulunan dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Büyükşehir, Arguvan ve Hekimhan belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ballıkaya Mahallesi’nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Büyükşehir, Arguvan ve Hekimhan belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye personelince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ormanlık alana ve yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA



