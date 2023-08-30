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Mali’de Devlet Çıkarlarını Önceleyen Yeni Madencilik Yasası İmzalandı

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Ağustos 30, 2023 00:32
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Mali’de devlet çıkarlarını önceleyen yeni madencilik yasası, Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından imzalandı.

Mali Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, madencilik sektöründe devlet payını artıracak yeni kanun, Cumhurbaşkanı Goita’nın imzasıyla yasalaştı.

Yeni yasa kapsamında, maden yatağı işletmecileri, hisselerinin yüzde 10’unu bedelsiz devlete devredecek ve devlet isterse yüzde 20 hisse daha satın alabilecek.

Yerel yatırımcılara ise her projeden yüzde 5’e kadar hisse garantisi verilecek. Böylece her maden projesinden devletin payı yüzde 35’e kadar çıkabilecek.

Maden arama izinleri en fazla 9 yıl, büyük ölçekli madencilik izinleri ise en fazla 12 yıllığına verilecek, gerektiğinde yenilenebilecek.

Daha önce maden işletilirken tanınan yakıt vergisi muafiyeti yeni yasayla sadece keşif sürecinde devam edecek. Maden keşfi tamamlandıktan sonra yakıt vergisi muafiyeti sona erecek.

Afrika’nın en büyük altın üreticilerinden Mali’de hükümet ocak ayında, çok fazla vergi indirimi sağladığı ve kardan adil pay almadığı gerekçesiyle madencilik yasasında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Yeni yasayla devlete 803 milyon dolar ek gelir sağlanacağı ve madencilik sektörünün gayrisafi milli hasılaya katkısının yüzde 9’dan yüzde 20’ye kadar çıkacağı belirtiliyor.

Geçen yıl 66,2 ton altın üreten Mali’de 14 madencilik şirketi faaliyette bulunuyor.
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