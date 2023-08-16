Malkara’da Hamalların Eğlenceli Balya Mesaisi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlaya saman balyası yüklemeye getirilen hamallara müzik açılınca ortaya renkli görüntüler yansıdı.

Buğday hasadı sonrası geriye kalan saplar, balya durumuna getiriliyor. Buğday tarlalarında kalan saplar, traktöre bağlı balya makinesi ile 25 – 30 kilo ağırlığındaki saman balyalarına dönüşüyor. Balya işçileri ise termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, sıcağa aldırış etmeden çalışıyor. Başlarına tülbent takarak güneşten korunmaya çalışan işçiler, tanesi 8 liradan balya taşıyıp, günde ortalama bin 500 lira kazanıyor.

Yevmiyeli işe giden hamalların sıcak havada zorlu balya mesaisi eğlenceye dönüştü. Sıcaktan bunalan hamallara müzik yayını yapan tarla sahibinin telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sıcak havaya aldırış etmeyen hamallar, saman balyalarını traktör römorkuna yüklerken, oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. – TEKİRDAĞ