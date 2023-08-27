Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı söküldü

Son Güncelleme: 27.08.2023 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Maltepe Meydan Projesi kapsamında, bir kafenin bahçesinde bulunan 17 çam ağacı kökünden söküldü. Proje kapsamında yol genişletme işlemleri yapılırken, sökülen ağaçlar iş makineleriyle araca yüklenerek götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü Maltepe Meydan Projesi kapsamında, bir kafenin bahçesinde bulunan 17 çam ağacı kökünden söküldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe’de çalışmaları devam eden proje kapsamında yol genişletme işlemleri yapılıyor. İBB ekiplerince yol kenarında bulunan bir kafenin yıkılmasının ardından bahçedeki 17 çam ağacı da söküldü.

İş makineleriyle yerinden alınan ağaçların, araca yüklenerek götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA



