Manchester City, Newcastle United’ı 1-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:07
İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 1-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Julian Alvarez’in golüyle skoru belirleyen ev sahibi ekip, 6 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig’de Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig’in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı’nda Newcastle United’ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Julian Alvarez’in golüyle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı. Newcastle United ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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