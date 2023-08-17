Manchester City, Sevilla’yı penaltılarla yenerek UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu

Sevilla: 1-1 (5-4)

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, – Manchester City, UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Sevilla’yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

UEFA Süper Kupa karşılamasında 2023 yılının Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Yunanistan’ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Karşılaşmaya Manchester City; Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Ake, Rodri, Mateo Kovacic, Phil Foden, Cole Palmer, Jack Grealish, Erling Haaland ilk 11’iyle başladı. Sevilla’nın ilk 11’i ise Bono; Jesus Navas, Loic Bade, Nemanja Gudelj, Marcos Acuna; Juan Jordan, Ivan Rakitic, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Youssef En-Nesyri’den oluştu. Sevilla, 25’inci dakikada Acuna’nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen En-Nesyri’nin kafa vuruşu sonucunda bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 63’üncü dakikada Rodri’nin ortasında Palmer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Manchester City, skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmayınca direkt penaltı atışlarına gidildi.

İngiliz ekibinde, Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish ve Walker penaltıyı gole çevirdi. Sevilla’da ise Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel penaltı noktasında hata yapmazken Gudelj’in penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Bu sonucun ardından rakibine penaltılar sonucunda toplamda 6-5 üstünlük kuran Manchester City, Süper Kupa’nın sahibi oldu.

MANCHESTER CITY’NİN İLK SÜPER KUPA ZAFERİ

Manchester City, UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Sevilla’yı penaltılar sonucunda 6-5 yenerek kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından tarihinde ilk defa bu karşılaşmayı oynayan City, ilk Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti. Sevilla ise 7’nci kez oynadığı Süper Kupa maçında 6’ncı kez sahadan boynu bükük ayrıldı. İspanyol ekibi sadece 2006 yılında bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa zaferinin ardından bir ilki başardı. İspanyol teknik adam, 3 farklı takım ile Süper Kupa kazanan ilk teknik direktör oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce 2009 ve 2011 yılında Barcelona, 2013 yılında ise Bayern Münih ile bu kupayı kazanmıştı.