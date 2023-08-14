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Manchester United Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 Yendi

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Ağustos 14, 2023 21:14
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Son Güncelleme: 15.08.2023 00:09

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü Raphael Varane kaydetti.

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 yendi.

Ligde 2023-2024 sezonunda ilk haftanın son mücadelesinde, Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Wolverhampton Wanderers’ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United’a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.

Kaynak: AA

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