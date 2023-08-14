Manchester United Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 Yendi

Son Güncelleme: 15.08.2023 00:09
İngiltere Premier Lig’de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü Raphael Varane kaydetti.
İngiltere Premier Lig’de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 yendi.
Ligde 2023-2024 sezonunda ilk haftanın son mücadelesinde, Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Wolverhampton Wanderers’ı konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United’a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.
Kaynak: AA
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