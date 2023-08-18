Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde Üstyapı Düzenlemelerini İnceliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, teknik ekipler ve mahalle muhtarları ile birlikte Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Karaali Bölgesinde devam eden üstyapı düzenlemelerini inceledi. Mahalle muhtarları, hummalı bir şekilde gerçekleştirilen kilit parke ve asfalt düzenlemeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Karaali bölgesinin üstyapısını yenilemek için yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, şube müdürleri Serdinç Bulut ve Egemen Eceoğlu, teknik ekipler, mahalle muhtarları ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

60 bin metrekarelik satih kaplama çalışması

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, “Karaali bölgesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kilit parke çalışmaları yapılan yollar var, bunun yanı sıra MASKİ’nin çalışma yaptığı ham olan yollarda var. Bu yollarda da Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi olarak biz de sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Şu anda belediye ekiplerimizle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 60 bin metrekare sathi kaplama çalışmasını hafta sonuna kadar tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi.

30 bin metrekarelik kilit parke taşı döşendi

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu çalışmaları yapılmıştı. Çalışma yapılan yerlerin parke tamiratlarını, bazı sokaklarda tamamını yenileyerek, bazı yerlerde de küçük tamiratlar yaparak 30 bin metrekare parke taşı kaplamasını tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün içerisinde tamamlayıp çıkmayı planlıyoruz. Yunusemre ilçemize Muradiye Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Muhtar Aykıran ve Pehlivan’dan ekiplere teşekkür

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, “MASKİ’nin içme suyu çalışmalarının ardından Büyükşehir’in ekipleri hemen müdahale ettiler. Bozulan yerleri güzel bir şekilde yaptılar. Çok büyük bir bölge burası. Çok da işlek bir yol. Memnunuz, Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, “Öncelikle şehre hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Muradiye’nin üst bölgesi olan Karaali’de döşenen su hattından sonraki yol çalışmalarını inceliyoruz. Gördük ki geniş bir alanda ciddi bir satih kaplama çalışması yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz, yol çok önemli. Yolla beraber hizmetlerin gelmesi çok önemli. Çalışmaların gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık” diye konuştu. – MANİSA