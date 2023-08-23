Manisa FK’nın sponsoru Cemar Traverten-Mermer’in Genel Müdürüne özel forma hediye edildi

Manisa Futbol Kulübü’nün sponsorlarından Cemar Traverten-Mermer’in Genel Müdürü Yusuf Yalçın’a, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maç için tribünde destek verdiği Manisa FK’nın Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan tarafından ismine özel forma hediye etti.

Lige deplasmanda güçlü rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek başlayan Manisa Futbol Kulübü, 20 Ağustos Pazar günü evinde oynadığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezona Süper Lig hedefiyle çıkan Manisa FK’ya forma sponsoru olan Cemar Traverten-Mermer’in Genel Müdürü Yusuf Yalçın da, Manisa protokolüyle beraber tribündeki yerini alarak Manisa’nın takımına destek çıktı. Manisa FK’ya sağladığı desteklerle adından sıkça söz ettiren Cemar Traverten-Mermer’in Genel Müdürü Yusuf Yalçın ile bir süre sohbet eden Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise, Genel Müdür Yusuf Yalçın’ın isminin yazılı olduğu formayı hediye ederek kulübe sağladıkları destek için Genel Müdür Yalçın’a teşekkür etti.

Sezon boyunca Manisa FK’nın başarısı için destek vereceklerini dile getiren Cemar Traverten-Mermer Genel Müdürü Yusuf Yalçın ise, “Bu hafta Manisa FK takımımızı desteklemek için tribündeki yerimizi aldık. Manisa milletvekilimiz Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa FK Başkanımız Mevlüt Aktan ile beraber destek verdik. Maç öncesi değerli başkanımın ismime özel ve şirketimizin reklamı olan formayı hediye etmesi beni mutlu etti ama keşke iki puanı kaçırmasaydık demekten kendimi alamıyorum. Bu sıcakta mücadele ederek en azından mağlup olmadan maçı bitiren takım oyuncusu ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Haftaya 3 puanı almak dileğiyle.” İfadelerini kullandı. – MANİSA