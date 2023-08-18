Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için kısa süreli fırtına uyarısı yaptı. Yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.

Marmara Denizi için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA



