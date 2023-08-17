Marmara Depremi’nin Yıl Dönümünde Uzmanlar Uyarıyor

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova’da yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

TÜRKİYE KORKUYLA YAŞADIĞI 45 SANİYEYİ UNUTMADI

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Türkiye korkuyla yaşadığı 45 saniyeyi unutmadı. Yaşanan acılar, kaybedilen canlar yüreklerden silinmedi.

“MARMARA HALEN 1999 DEPREMİNİN YORGUNLUĞUNDA”

17 Ağustos’un yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Marmara halen 1999 M7,5’luk depreminin yorgunluğunda. Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz” dedi.

“2045’TEN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ”

Bir sosyal medya kullanıcısının Marmara’nın bu gücü toplamasının ne kadar zaman alacağına yönelik sorusuna da yanıt veren Ercan, “2045’den önce değil” yanıtını verdi.

“DEPREM HİÇBİR DURUMDA BEKLENEN YILDAN ÖNCE OLMAMIŞ”

Prof. Dr. Ahmet Ercan bir başka paylaşımında ise “Marmara’da son 2000 yılda beklenen deprem hiç bir durumda beklenen yıldan önce olmamış, ancak 75 ile 200 yıl gecikmiş” ifadelerini kullandı.