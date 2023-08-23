Marmaris’te motosiklet denetimi: 10 sürücüye ceza uygulandı

Son Güncelleme: 23.08.2023 12:45
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında artan kazaları önlemek amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, kurallara uymayan 10 sürücüye 13 bin 864 lira ceza uygulandı. Genç sürücüler tehlikeli araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Motosiklet trafiğinin yoğun olduğu Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özellikle yaz aylarında kurallara uymama nedeniyle artan kazaları önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde genç sürücülerin akrobatik hareketlerle motosiklet kullanarak trafiği ve kendilerini tehlikeye soktukları şikayetlerinin arttığı Beldibi Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi.
Atatürk Bulvarı boyunca oluşturulan kontrol noktalarındaki 8 ekipte 22 trafik polisinin katıldığı 2 saat süren denetimde motosikletler ve sürücüleri kontrol edildi.
Kurallara uymayan 10 sürücüye 13 bin 864 lira ceza uygulandı. Denetim noktasına kask getirmeyen sürücülerin motosikletleriyle gitmelerine müsaade edilmedi.
Ekipler, genç sürücüleri tehlikeli araç kullanmamaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
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