Marsilya’da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöpler etrafa saçıldı

Fransa’nın Marsilya şehrindeki Saint-Charles İstasyonu’nda temizlik işçilerinin greve gitmesiyle biriken çöpler etrafa saçıldı.
Fransa’nın Marsilya şehrindeki Saint-Charles İstasyonu’nda temizlik görevlilerinin grevi sürüyor. Çalışanların 1 haftadır grevde olması nedeniyle 1848 yılında açılan tarihi istasyonun birçok noktasında çöp kutularının dolduğu ve biriken çöplerin etrafa saçıldığı gözlendi. Maaş alamayarak 31 Temmuz’da iş bırakan temizlik şirketi çalışanları, geciken maaş ödemeleri ve kötü çalışma koşulları için mücadele ettiklerini ifade etti. Sendika Sözcüsü Kamel Djeffel, “Bugün bize zam yapın demiyoruz, maaşlarımızı ödeyin” dedi.
Birkaç ay önce Saint-Charles İstasyonu’nda 30 çalışanın ve Marsilya metrosundaki 80 çalışanın maaşları belirli oranlarda azaltılırken, bu duruma tepki gösteren ve düzenli maaş ödemelerini alamayan işçiler grev yapma kararı almıştı. – MARSİLYA
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