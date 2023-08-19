Meclis’te 10 Milletvekili Odası İçin İnşaat Çalışmaları 31 Temmuz’da Başlamıştı.

TAMER ARDA ERŞİN

TBMM’de odası olmayan milletvekilleri için yapılacak odaların inşaatı 31 Temmuz’da başladı. ANKA Haber Ajansı, 3 Ağustos’ta inşaat çalışmalarını görüntülemişti. Oysa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine 15 Ağustos’ta verdiği yanıtta; “Makam odalarının hazırlanması çalışmaları kapsamında tadilat ve onarım işinin ihale süreci başlatılmış olup, TBMM’nin tatilde olduğu dönem içerisinde mümkün olan en kısa sürede eksik kalan milletvekili makam odaları tamamlanarak teslim edilecektir” bilgisini verdi.

TBMM’de yeni dönemde, Halkla İlişkiler Binası’nda tüm milletvekillerinin odaları kura ile belirlenmiş ve 10 milletvekili odasız kalmıştı. TBMM’de kurulan yeni parti grupları ile odalar dolarken, yeni oda ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre 31 Temmuz’da yeni odaların inşaatına başlanmıştı. ANKA Haber Ajansı da 3 Ağustos’ta yeni odalar için devam eden inşaat çalışmalarını haberleştirmişti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, inşaat çalışmalarını TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a sordu. Bozdağ, Tanal’a; 15 Ağustos’ta yanıt verdi. Bozdağ yanıtında, odaların inşaatı ile ilgili ihale sürecinin başladığı bilgisini verdi. Bozdağ’ın yanıtı şöyle:

“TBMM Halkla İlişkiler Binasında 30 Mayıs 2023 tarihinde yapılan kura ile milletvekili makam odası tahsisi yapılmıştır. TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin, siyasi parti grup yönetimlerinin ve 15 ihtisas komisyonu başkanının belirlenmesiyle 15 Haziran 2023 tarihinde 2. kura ve geri kalan 4 ihtisas komisyonu başkanı ile uluslararası komisyonların başkanlarının belli olmasıyla birlikte 4 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. kura ile bütün milletvekillerinin odaları belirlenmiştir. Son durum itibarıyla 590 milletvekili kendilerine tahsis edilen odalara yerleşmiştir. Makam odası tahsisi yapılamayan 10 milletvekili için Halkla İlişkiler Binası içinde bulunan mekanlar dönüştürülmek suretiyle odaların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu makam odalarının hazırlanması çalışmaları kapsamında tadilat ve onarım işinin ihale süreci başlatılmış olup, TBMM’nin tatilde olduğu dönem içerisinde mümkün olan en kısa sürede eksik kalan milletvekili makam odaları tamamlanarak teslim edilecektir. 27. Yasama Dönemi başında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde milletvekilleri arasından atama yapılmış ve oda sayısı buna göre revize edilmiştir.

“ÖZEL ODA TAHSİS EDİLMEMİŞTİR”

Ayrıca 28. Yasama Döneminde siyasi parti gruplarının yönetiminde görev alan milletvekili sayısında da değişiklikler olmuştur. Bunlarla birlikte bu Yasama Döneminde de milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirmeleri için gerekli koşulları sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Geçmiş yasama dönemlerinde olduğu gibi bütün siyasi parti grup temsilcilerinin mutabakatı ile alınan karar doğrultusunda, 28. Yasama Döneminde milletvekili seçilen siyasi parti genel başkanları ve engelli milletvekilleri kura dışı tutularak oda tahsisi yapılmıştır. Bunların dışında TBMM yerleşkesinde hiçbir milletvekiline özel oda tahsis edilmemiştir.”

PERSONEL TEPKİLİYDİ

TBMM’de yeni dönemde milletvekili odası krizi yaşanmıştı. Milletvekili oda sayısı yetersiz kaldığı için 17 milletvekili odasız kalmıştı. TBMM’de komisyon başkanlıkları gibi makamlara seçilen milletvekillerinin ana binaya taşınması sonucu boşalan odaları odasız milletvekillerinin bir kısmına tahsis etmişti. TBMM Başkanlığı odası bulunmayan milletvekilleri için Halkla İlişkiler Binası’nın zemin katındaki personelin kullandığı odaları boşaltarak makam odası yapma için çalışmalarına 31 Temmuz’da başlanmıştı. ANKA’nın edindiği görüntülerde de bu inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü görülmüştü.

Milletvekillerine makam odası yapılması için odaları boşaltılan Meclis personeli ise duruma tepki göstermişti. Meclis personeli, ANKA’ya yeni milletvekilleri odasıyla ilgili şunları söylemişti:

“Meclis’te oda savaşı var. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf diyor, ancak Meclis’e uğramadı. Meclis Ana Bina’da 10 tane eski Meclis Başkanı odası var. Bu eski Meclis Başkanlarına resmi statüleri olmamasına rağmen 3 kamu görevlisi de tahsis edildi, doğru dürüst işe de gelmiyorlar. Eski Meclis Başkanı adı üstünde eski. Eski Meclis Başkanlarının TBMM’de ne işi olabilir. Bu odaların tahsis edilme işini Cemil Çiçek döneminde yapıldı. Eski Meclis Başkanlarına oda verilmesi yönünde divanda karar alınmıştı. Ayrıca, eski milletvekillerinin kurduğu ve kullanılmayan odası olan Parlamenterler Derneği var. Bu dernek 2 milletvekili odasını büyüklüğünde odayı kullanıyor. Eski Meclis Başkanları ve derneğin odası dururken personeli odasından çıkardılar. TOKİ eliyle yeni oda yapıyorlar. Tasarruf diyorlar ama yeni odaların yapım maliyeti pahalıya gelecek. Üstelik yeni milletvekili odalarına tuvalet de yapılacak ama bu odaların hemen altı yemekhane.”