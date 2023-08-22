Son Güncelleme: 22.08.2023 09:20
Ego dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurdu. İkili, yurt dışı tatilinde çektirdikleri romantik kareleri paylaşarak aşklarını ilan etti.
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA9 saat önce
Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Tarihinin En Güçlü Kadrosunu Kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.