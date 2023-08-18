Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adanalıoğlu Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, tarımsal üretimin yoğun olduğu Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı. Serası olan üreticilerin ve tarımla uğraşan vatandaşların çok sık kullandığı, Kazanlı-Adanalıoğlu arasındaki ulaşımda önemli caddelerden biri olan Şıh İbrahim Hekim Caddesi yenilendi. Deforme olmuş 2 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolu bölge halkının kullanımına sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Adanalıoğlu’nda bölge halkı için büyük önem taşıyan caddelerden olan Şıh İbrahim Hekim Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Cadde boyunca seraların yoğunlukta olduğu, ağırlıklı olarak biber ve domates üretiminin yapıldığı Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Caddesi yine aynı bölgede bulunan türbe yoluna kadar asfaltlanmış oldu. Deforme olan yol, ekipler tarafından kısa sürede yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

2 kilometrelik caddede çalışma başlatan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk olarak yıpranmış asfaltı sökerek, bozuk zemini freze makinesi ile kazıdı. Asfalta hazırlık aşamasını bitirdikten sonra sıcak asfalt serimi yapan ekipler, yol çizgi çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.