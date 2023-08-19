Mersin’de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından her sene düzenlenen ‘Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nda birinci tura yükselen takımların kura çekimi tamamlandı.

7 Temmuz’da başlayan ve Mersin genelinden 37 mahallenin katılımıyla devam eden turnuvada 16 mahalle birinci tura yükselme başarısını gösterirken, çeyrek final için kıyasıya mücadele edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi spor alanında da vatandaşlara birçok konuda destek sağladıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Fındıkpınarı futbol turnuvası, 20 yıldan fazladır yapılan bir turnuva. Bu yıl da 7 Temmuz’da turnuvamıza başladık. Grup maçları bitti. Şimdi 16 takımın katılacağı birinci turun kura çekimini yaptık. Final maçımızı ise 3 Eylül’de yapacağız” şeklinde konuştu.

Taşkın, belediyenin tüm birimlerinin desteği ile gerçekleştirdikleri organizasyonu, fair play çerçevesinde güzel bir şekilde yürüttüklerini belirterek, katkı sunan tüm dairelere teşekkür etti.

Cumhuriyetin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ dediği gibi, maçların sportif bir çerçevede geçtiğini belirten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, “Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Gruplarımızın ve takımlarımızın, maçları olaysız bir şekilde tamamlayacağından kuşkum yok” dedi.

Yenişehir Emirler Mahallesi olarak kupayı kazanmayı hedeflediklerini belirten Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz, “Bu yıl gerçekleşen turnuvanın, Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olmasını diliyorum. Turnuvanın fair play çerçevesinde centilmence geçmesini umuyoruz. Herkesin hedefi şampiyon olmak. Rakip takımlara da başarılar diliyorum. Turnuvayı yöneten, sürdüren, emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. – MERSİN