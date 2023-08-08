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Mertens’in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı

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Ağustos 8, 2023 20:35
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray’ın, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların ikinci golü Mertens kaydetti. Başarılı futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

KALECİDEN DÖNEN TOPU AĞLARA YOLLADI

Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens’in pasında topla buluşan Barış Alper’in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.

İşte Mertens’in o golü;
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