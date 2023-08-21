Merzifon’da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 65 sürücüye 135 bin 141 lira ceza

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 65 sürücüye 135 bin 141 lira para cezası uygulandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve sükununu bozacak, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Polis ekipleri, 20-21 Ağustos tarihlerinde ilçe genelinde yaptığı denetimlerde, abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan 65 motosiklet sürücüsüne 135 bin 141 lira para cezası uyguladı.
Polis, yaptığı denetimlerde 11 motosikleti de trafikten men etti.
Trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.
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