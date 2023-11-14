MESKİ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 70,7 Milyon Euro’luk Finansman Anlaşması İmzaladı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi’nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için MESKİ Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında yapılan görüşmeler neticesinde, toplamda 70,7 milyon Euroya kadar olan dış finansmanın temin edilmesi ve projenin MESKİ Genel Müdürlüğü adına ön finansman anlaşmasını imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Seçer ile birlikte MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz’a yetki verilmesi ile ilgili teklif maddesi de görüşüldü.

Yaklaşık 1.6 milyon nüfusu direkt ilgilendiren proje kabul gördü

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, ilgili maddeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun süredir EBRD ile yapılan görüşmeler sonrasında bu projelerimiz kabul gördü. Yaklaşık 1.6 milyon nüfusu direkt ilgilendiren 9 projelik bu paket, 70.7 milyon avroluk bir paketle sunulacak ve 3 yıl geri ödemesiz toplamda 15 yıl geri ödemeyle sağlanacak. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artışı, Tarsus Arıtma Tesisinin kapasite artışı, Yenice Arıtma, Yeşilovacık Arıtma, Silifke İkinci Kademe İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Atayurt-Atakent- Arkum Ortak Arıtma Tesisi ve mevcutta olan üç arıtma tesisimizin derin deniz deşarjlarını kapsıyor. Bunlar da Bozyazı, Kızkalesi ve Kargıpınarı- Çeşmeli olmak üzere bu bölgelerin atık su problemi bu paketle çözülmüş olacak” dedi.

Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi için hibe sağlandı

Paketin tamamının kredi olduğunu vurgulayan Korkmaz, geçtiğimiz hafta içerisinde EBRD’den Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi için 40 milyon Euro tutarında hibe sağlandığını, ön finansmanının çok yakın zaman içerisinde imzalanacağını söyledi.

Genel Müdür Korkmaz, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı

Meclis üyelerinin sorularına yanıt veren Korkmaz, Arpaçbahşiş ve Tömük Arıtma Tesisi ile ilgili, “Şebekeleriyle beraber şu anda bütün projeler tamamlandı ve Fransız Kalkınma Ajansından (AFD) onayını bekliyoruz. İller Bankası’nın onayından sonra kısa sürede onların ihalesini zaten 1-2 aya kadar yapmış olacağız. O FRIT fonundan sağlanacak. Ayaş’la ilgili daha önce de arz etmiştik, mevcut bir uygulanabilirliği olmayan projenin şu anda revizyonu sürüyor. Karayollarından yolun, yol ağımıza alınması ile ilgili bir hususu bekliyoruz. Ayaş’la ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. – MERSİN