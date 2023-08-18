MESKİ, içme suyu kapasitesini artırmak için çalışmalar yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Olağandışı Nüfus Artışına ve Kuraklığa Karşı İçmesuyu Kapasite Artırım Çalışmaları’ hakkında bilgilendirme toplantısı ve kahvaltı etkinliği düzenledi. Toplantıda MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz tarafından kuraklık, iklim krizi, yoğun göçle birlikte yaşanan su tüketimindeki artış ile içme suyu kaynaklarında yapılan çalışmalar hakkında geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, basın mensuplarına yönelik ‘Olağandışı Nüfus Artışına ve Kuraklığa Karşı İçmesuyu Kapasite Artırım Çalışmaları’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MESKİ yöneticileri ve Mersin’de hizmet veren başlıca basın kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı.

Toplantıda, Mersin’in içme suyu tüketim verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı meteorolojik kuraklık haritası, kuruyan ve azalan içmesuyu kaynakları ile yaylalık bölgelerdeki nüfus, abone sayıları ve su tüketimi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

MESKİ, her geçen gün artan iklim krizi ve kuraklığın yanı sıra Mersin’de yaşanan yoğun göçle birlikte içme suyunun insani tüketim amacı dışında bahçe sulama, kaçak su veya ticari tüketimle kullanılması dolayısıyla kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Pamukluk İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, Mezitli İçmesuyu Projesi, Anamur (Otluca) İsale Hattı Projesi ve Gülnar (Ilısu) İçmesuyu Projesi gibi kurum dışında yapılacak yatırımlarda gecikme yaşanması MESKİ’nin kapasite artırımını gerekli hale getirdi.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, sunumunda kuraklık ve iklim krizi konularına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Şehrimizde, ülkemizde, bölgemizde olağan dışı gelişmeler yaşıyoruz. Göç, deprem veya kuraklıkla alakalı üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Suyu yönetmeye, her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken yüksek teknolojiyi kullanıyoruz ama bizim mücadelemiz tek başına yeterli gelmiyor. Tabi ki herkese görev düşüyor. Bu iş serüveninde neler yapıyoruz? Bu olağan dışı gelişmelerde ne tür önlemler aldık? Sizin aracılığınızla kamuoyuna bir kez daha bunun önemini anlatmak adına sizleri davet ettik. Herkese iş düşüyor. Bizim yönetmeliklerimizde ticari kullanımda çok ciddi yaptırımlar var. Biz bunu uyguluyoruz. Ticari faaliyette sulama yapıldıysa, hayvanında kullandıysa bizim yönetmeliklerimizde açık noktamız yok cezaları uyguluyoruz. Yani kullanım alanına göre, büyükbaş-küçükbaş hayvan başı sayısına göre, onların hepsi yönetmeliklerimizde mevcut. 30 yıl önce sulama kooperatiflerine verilmiş su tahsisleri var. Bu tahsislerin gözden geçirilmesi lazım. 30 yıl önce muhtarlıklarca ve ihtiyar heyetlerince imzalanan protokollere göre kırsallarda su tüketiliyor. Kaynak yaratmanız lazım. Sondaj açıyorsunuz, çıkmıyor. En yakın kaynak 50 kilometre uzakta. 20 hane susuz. Ne yapacaksınız, nasıl getireceksiniz o suyu? 50 kilometre hatta kamulaştırma yapmanız lazım, orman geçiş izni almanız lazım, vatandaş arazisini kamulaştırmanız lazım. Toplu bir bilinçlenme hareketinin olması gerekiyor. MESKİ çalışıyor. Gerçekten çalışıyoruz. Canla başla çalışıyoruz.”