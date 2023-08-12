Messi, ABD’de alev aldı! Herkes 5 maçta attığı gol sayısını konuşuyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 08:54

ABD’de Lionel Messi fırtınası devam ediyor. Inter Miami’nin Charlotte karşısında oynadığı maçta Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golünü attı. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla 5 maçta 8 gol atarken bir de asist yapmayı başardı.

ABD’de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte karşısında Inter Miami’nin 4. golünü atan Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golüne ulaştı.

SON SÖZÜ MESSI SÖYLEDİ

Karşılaşmada Inter Miami’ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti.

5 MAÇTA 8 GOL ATTI

Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.



