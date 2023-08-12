Son Güncelleme: 12.08.2023 08:54
ABD’de Lionel Messi fırtınası devam ediyor. Inter Miami’nin Charlotte karşısında oynadığı maçta Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golünü attı. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla 5 maçta 8 gol atarken bir de asist yapmayı başardı.
ABD’de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte karşısında Inter Miami’nin 4. golünü atan Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golüne ulaştı.
SON SÖZÜ MESSI SÖYLEDİ
Karşılaşmada Inter Miami’ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti.
5 MAÇTA 8 GOL ATTI
Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA10 saat önce
Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı ağırlıyor – Son Dakika
Messi, ABD’de alev aldı! Herkes 5 maçta attığı gol sayısını konuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.