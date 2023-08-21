Mete Gazoz ve Okçuluk Milli Takımı Paris’ten döndü

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz’un da kadrosunda yer aldığı Okçuluk Milli Takımı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4’üncü ayağının ardından yurda döndü. Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları’na hazırlanmak için uzun bir süre olduğunu belirterek, “Gelecek yıl olimpiyatlara kadar olan süreç bence çok güzel geçecek ve ben bu süreci sabırszılıkla bekliyorum çünkü hem Tokyo hem Rio Olimpiyatlarına hiç bu kadar uzun hazırlanma fırsatımız olmamıştı” dedi.

Türkiye’yi klasik yay kategorisinde temsil eden dörder erkek ve kadın sporcudan oluşan Okçuluk Milli Takımı, Paris’ten Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle 20.00 sıralarında İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Mete Gazoz, “Berlin’deki dünya şampiyonası çok güzel geçti. Hem ben dünya şampiyonu oldum hem de takım halinde Paris 2024 Olimpiyatları’na erkek takımı olarak katılma hakkını elde ettik. Çok güzel bi yarışma geçirdik ve 2’nci olduk. Gelecek yıl olimpiyatlara kadar olan süreç bence çok güzel geçecek ve ben bu süreci sabırszılıkla bekliyorum çünkü hem Tokyo hem Rio Olimpiyatlarına hiç bu kadar uzun hazırlanma fırsatımız olmamıştı. Şimdi bir seneden daha uzun bir süre vaktimizin olması beni çok heyecanlandırıyor, bundan sonra tamamen bir sonraki sene için hazırlanacağız” diye konuştu.

GÖKTUĞ ERGİN: HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise Paris’teki şampiyonanın hem takım sıralaması hem de bireysel oyuncu sıralaması için önemli olduğunu aktardı. Ergin, “Madalyasız geçirdiğimiz bir turnuvadan sonra her şeyin yolunda olduğunu söylemek çok kolay değil ama hedeflediklerimize ulaştık. Sporcularımızın performansından memnunuz. Bundan sonra artık işimiz Paris 2024 Olimpiyatları’na en iyi şekilde hazırlanmak olacak” ifadelerini kullandı.

Okçuluk Dünya Kupası’nda erkeklerde Mete Gazoz’un yanı sıra Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; kadınlarda Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı mücadele etti.