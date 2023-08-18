Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor’u ziyaret etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:42

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi ve yeni sezon için istişarede bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor’a ziyarette bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanı Erkan Koca ile kulüp binasında yeni sezon için istişarede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’nun Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş ve futbolcularla da görüşerek başarılar dilediği bildirildi.

Kaynak: AA



