MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım Aracılığıyla Halka Arz Edilecek

Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla “Borsadan Satış” yöntemiyle halka arz edilecek.

MHR GYO açıklamasına göre, halka arzda, MHR GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL’den 827 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL’den satışa sunulacak. Halka arz sonrasında MHR GYO’nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

MHR GYO, halka arz gelirinin tamamını gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacak.

Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO’nun portföyünde İstanbul Ataşehir’deki Quick Tower projesi ile Ankara Çankaya’daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan 3 bağımsız bölüm bulunuyor.

Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30.06.2023 tarihi itibariyle MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower’ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL, Maidan İş ve Yaşam Merkezi’n de yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL olarak belirtildi.