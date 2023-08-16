Mikrofinansın 100’ncü şubesi Bayburt’ta açıldı

Dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtılmasına olanak sağlayan, Türkiye genelinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Mikrofinans programının 100’ncü şubesinin açılışı Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapıldı.

69 ilde faaliyet gösteren ve 100’ncü şubenin Bayburt’ta açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, “Öncelikle bu toplantıyı organize eden Bayburt Belediyesine ve kıymetli yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin en önemli sorunlarından birisi istihdam. İnşallah bu program ile kıymetli hanımefendileri, değerli hemşehrilerimizi iş gücüne katarak hem istihdama, hem şehrimizin ekonomisine, hem de ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlanacağını düşünüyorum. İstihdamı oluşturan, istihdamı geliştiren, istihdamın önünü açan her türlü programın destekleyicisi olacağımızın bu ve benzeri programların bütününde yanınızda olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Seçim döneminde de hemşehrilerimize şunu söyledik; Bayburt’un iki önemli sorunu var, birincisi istihdam, ikincisi göç. Bu ikisi birbirini tetikleyen şeyler. İstihdamın olmadığı, ekonominin olmadığı yerde beraberine göç oluyor. Şehrimiz her geçen gün hem nüfusunu hem enerjisini hem de gücünü kaybediyor. Bu program inşallah Bayburt’un en önemli sorunlarından biri olan istihdam sorununa ciddi bir çözüm olacak, ciddi bir mesafe kaydetmemize sebep olacaktır” dedi.

Bayburt Belediyesi olarak böylesi güzel bir organizasyonda yer almaktan onur duyduklarını, kadınların işgücüne katılım oranının artırılması fikrini desteklediklerini aktaran Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, “Bugün burada, bu anlamlı törende sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Belediyemiz ev sahipliğinde bugün açılışını gerçekleştireceğimiz, Bayburt Belediyesi Mehdiye & Hesna Mikrofinans Şubesi ile dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtımını desteklemiş olacağız. Türkiye genelinde yaklaşık 20 yılı aşkın süredir dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtımı yapan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) sayesinde, 210 binden fazla kadın mikrogirişimci olma fırsatı buldu. Bayburt’umuzda da kadınların yeni başarı öykülerine imza atmasını hedefleyen TİSVA, mikrokredi ile kadınların iş fikirlerini hayata geçirmelerine ve işgücüne katılım oranını artırmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Mikrokredi uygulaması sayesinde 69 ilde 210 binden fazla dar gelirli kadının mikrogirişimci olmalarının sağlandığını biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bayburt Belediyesi olarak kadınların işgücüne katılım oranını artırılması fikrini destekliyoruz.

Ülkeler ve şehirler insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı başardığı sürece büyürler ve güçlenirler. Başarılı olmak için en önemli unsurların başında girişimci bir ruha sahip olmak gelmektedir. Kadınlarımızın ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için desteklenmesi çok önemlidir. Bu program sayesinde finansmana ulaşacak olan girişimci kadınlarımızın ülke ekonomisine başarılı şekilde katkı sağlayacaklarına inanıyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Bayburt Şubesi Finansörü işadamı Hikmet Köse de desteklerinden ötürü Bayburt Belediyesine teşekkür ederek, böylesi bir günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere şükranlarını sundu.

Dar gelirli girişimci kadınların her zaman destekçisi olacaklarını söyleyen TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül ise destek ve katkılarından ötürü Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkürlerini ileterek, mikrokredi uygulamasından bahsetti.

20 yıldır girişimci kadınların yanında olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Akgül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“18 Temmuz 2003 yılında 1 şube ile başladığımız bu yolculukta bugün Bayburt’ta 100’üncü şubemizi açıyoruz.

insanlarımıza fırsat verebildiğimiz takdirde, onlara girişimcilik ruhunu aşıladığımız takdirde yapamayacağımız, başaramayacağımız iş yok. Türkiye genelinde 69 ilde Bayburt’la birlikte 100’üncü şubemizde yaklaşık 210 bin kadına 1 milyar 603 milyon lira mikrokredi desteğinde bulunduk. Mikrokredinin en önemli özelliği tamamen güvene dayalı bir mekanizma olması. Teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü yok meblağlar çok düşük ancak bugün itibariyle mikrokredi almayı bekleyen Türkiye genelinde 60 binden fazla kadın var. Mikrokrediden haberdar fakat yeterli finansman olmadığı için onu veremiyoruz. İnşallah Bayburt’ta olduğu gibi değerli işadamı Hikmet Köse’nin önderliğinde diğer yerlerde de böyle fırsatlar ortaya çıkar, finansman probleminin çözümüne yardımcı oluruz. Bu şubenin Bayburt’ta açılmasında finansman desteği sağlayan Hikmet Köse’ye ve protokolü birlikte yaparak belediye kanuna göre mikrokredi uygulamasının yapılmasına imkan sağlayan Bayburt Belediyesine, Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci’ye, Başkan vekilimiz Nesimuttin Selçuk’a saygılarımı sunuyorum.”

Yoğun katılımla gerçekleşen şube açılış töreni, kurdele kesiminin ardından sona erdi. – BAYBURT