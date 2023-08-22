Milan, Arjantinli futbolcu Pellegrino’yu transfet etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 22:28
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Arjantinli savunma oyuncusu Marco Pellegrino’yu kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Arjantinli savunma oyuncusu Marco Pellegrino’yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Platense’nin altyapısından yetişen ve mart ayında A takım formasını giyen genç oyuncu, 17 maçta şans buldu.
Kaynak: AA
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