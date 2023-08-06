Milli Atletler Dünya Üniversiteler Şampiyonası’nda 18 Madalya Kazandı

Dünya Üniversiteler Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletler, 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.Çin’de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası devam ediyor. Erkekler yarı maratonunda 1: 04.36’lık derecesiyle Sezgin Ataç, 4×400 bayrak yarışında 3: 03.46’lık derecesiyle İsmail Nezir, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı’nın yer aldığı 4×400 Bayrak Takımı, Üç adım atlamada 14.31’lik derecesiyle Tuğba Danışmaz, 20 km erkeklerde 1: 23.40’lık derecesiyle Salih Korkmaz, 20 km kadınlarda 1: 33.53’lük derecesiyle Meryem Bekmez, erkekler yarı maratonunda 3: 14.31 derecesiyle Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, Sezgin Ataç ve Mahsum Değer’den oluşan maraton takımı, kadınlar yarı maratonunda 3: 43.14 derecesiyle Fatma Karasu, Yayla Kılıç Gönen, Derya Kunur, Burcu Subatan’dan oluşan maraton takımı ve cirit atmada 59.05’lik derecesiyle Eda Tuğsuz, altın madalyanın sahibi oldu.Kadınlar yarı maratonunda 1: 13.31’lik derecesiyle Yayla Kılıç Gönen, erkekler yarı maratonunda 1: 04.37’lik derecesiyle Ayetullah Aslanhan, 3 bin metre engellide 9: 50.42’lik derecesiyle Semra Karaslan, 400 metre engellide 48.72’lik derecesiyle İsmail Nezir, Üç adım atlamada 16.83’lük derecesiyle Necati Er, 10 bin metre erkeklerde 29: 06.62’lik derecesiyle Sezgin Ataç ve 10 bin metre kadınlarda 34: 05.03’lük derecesiyle Yayla Kılıç Gönen gümüş madalya kazandı.Bronz madalya kazanan milli atletler ise, 1500 metre kadınlarda 4: 17.26’lık derecesiyle Şilan Ayyıldız, kadınlar yarı maratonunda 1: 14.28’lik derecesiyle Fatma Karasu ve 10 bin metre kadınlarda 34: 10.97’lik derecesiyle Fatma Karasu oldu. – Altın