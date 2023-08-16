Son Güncelleme: 16.08.2023 12:03
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.
Kaynak: AA
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