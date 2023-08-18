Milli güreşçi Bükrenaz Sert, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 21:37

Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre, Ürdün’de düzenlenen organizasyonda mücadele eden Bükrenaz Sert, kadınlar 72 kiloda finalde ABD’li rakibi Amit Elor’a yenilerek gümüş madalya kazandı. Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.

Milli güreşçi Bükrenaz Sert, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman’da devam eden organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden Bükrenaz Sert, finalde ABD’li rakibi Amit Elor’a yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, organizasyonda 72 kiloda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.

Kaynak: AA



