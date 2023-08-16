Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl Ürdün’de bronz madalya kazandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:09
Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre, Hakan Büyükçıngıl, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 125 kiloda Ukraynalı rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Zerda Demir, Sevim Akbaş ve Elif Şevval Kurt repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.
Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman’da devam eden organizasyonun üçüncü gününde serbest stilde maçlar yapıldı.
Şampiyonada 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl Ukraynalı rakibi Volodymyr Kochanov’u 11-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kadınlarda ise üç milli sporcu repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.
50 kiloda Zerda Demir, Japon rakibi Miruko Sakane ile karşılaşacak. 59 kiloda Sevim Akbaş, Polonyalı Aleksandra Weronika Witos ile 68 kilogramda yarışan Elif Şevval Kurt ise Mısırlı Menatalla Ahmed Osman Mostafa Badran ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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