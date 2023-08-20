Milli güreşçiler Romanya’da turnuvada 9 madalya kazandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 16:44
Milli güreşçiler, Romanya’da düzenlenen Ion Cornianu Ladislau Simon Uluslararası Güreş Turnuvası’nda 9 madalya elde etti.
Milli güreşçiler, Romanya’da düzenlenen Ion Cornianu Ladislau Simon Uluslararası Güreş Turnuvası’nda 9 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş’te gerçekleştirilen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı; 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya ve topladığı 167 puanla birinci oldu.
Gürcistan’ın ikinci olduğu turnuvada, ev sahibi Romanya ise üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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