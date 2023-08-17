Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula’nın 7. ayağına çıkacak

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:29

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cem Bölükbaşı, Japonya’nın Motegi pistinde düzenlenecek olan Super Formula serisinin 7. yarışına katılacak. Yarışın sıralama turları 19 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve yarış TSİ 09.00’da start alacak.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula’nın 7. ayağına Japonya’nın Motegi pistinde çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cem Bölükbaşı’nın mücadele edeceği Super Formula serisinin 7. yarışının sıralama turları, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.50’de başlayacak.

Yarış, 14 virajı bulunan, 4.801 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti’nde TSİ 09.00’da start alacak.

Kaynak: AA



