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Milli para badmintoncular Hollanda’da 8 madalya kazandı

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Ağustos 20, 2023 14:06
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Son Güncelleme: 20.08.2023 17:02

Milli para badmintoncular, Hollanda’da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda 8 bronz madalya elde etti.

Milli para badmintoncular, Hollanda’da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda 8 bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden para badmintoncular, çiftler ve bireyselde toplam 8 madalya kazandı.

Organizasyonda Türkiye’nin şampiyonada kazandığı madalyası sayısı 10’ar altın ve gümüş, 16 bronz olmak üzere toplamda 36’ya çıktı.

Kaynak: AA
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