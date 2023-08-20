Milli para badmintoncular Hollanda’da 8 madalya kazandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:02
Milli para badmintoncular, Hollanda’da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda 8 bronz madalya elde etti.
Milli para badmintoncular, Hollanda’da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda 8 bronz madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden para badmintoncular, çiftler ve bireyselde toplam 8 madalya kazandı.
Organizasyonda Türkiye’nin şampiyonada kazandığı madalyası sayısı 10’ar altın ve gümüş, 16 bronz olmak üzere toplamda 36’ya çıktı.
Kaynak: AA
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