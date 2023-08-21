Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i kabul etti

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:35
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.
Kaynak: AA
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